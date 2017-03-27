Bakan İlyas bu ziyaretinde Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ile bir araya geldi.
Gerçekleşen görüşmede Bayrampaşa Belediyesi ile Makedonya ve Balkanlar arasındaki ilişkiler hakkında istişarede bulunulduğu öğrenildi.
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