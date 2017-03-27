Makedonya Cumhuriyeti Devlet Bakanı ve Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkanı Beycan İlyas, Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında İstanbul'un Bayrampaşa Belediyesini ziayret etti.

Bakan İlyas bu ziyaretinde Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ile bir araya geldi.

Gerçekleşen görüşmede Bayrampaşa Belediyesi ile Makedonya ve Balkanlar arasındaki ilişkiler hakkında istişarede bulunulduğu öğrenildi.

