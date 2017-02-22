Birkaç günden bu yana bahar havasının yaşandığı Makedonya’da bugün sıcaklıklar 18 dereceye kadar çıkacak.

Meteoroloji İdaresi, gün içerisinde yer yer parçalı bulutlu ve genel olarak güneşli bir gün beklediğini açıklarken, en yüksek sıcaklıklar 10 ile 18 derece arasında değişecek.

Başkent Üsküp’te gün boyu etkili olacak güneşli havayla sıcaklıklar 14 dereyi görecek.

Cuma gününe kadar bu sıcaklıkların etkili olması beklenirken, Cuma gecesi bulutların artması ve bazı bölgelerde yağmur beklentisi bulunuyor.

Ardından güneşli ve sıcak havaların tekrar etkili olacağı tahmin ediliyor.