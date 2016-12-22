



Makedonya'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında görüşmelerini sürdüren Azerbaycan Milletvekili Ganira Paşayeva, THP Milletvekili Enes İBrahim ile de görüştü.

Partiden yapılan yazılı açıklamada "Azerbaycan ve Türk dünyasının tanınmış milletvekili Ganire Paşayeva Makedonya ziyareti kapsamında Türk Hareket Partisi Milletvekili Enes İbrahim’i Makedonya Meclisinde ziyaret etti. Yeniden milletvekilliğe seçilen Enes İbrahim’i makamında ziyaret edip, tebrik eden Paşayeva, Enes İbrahim ile Türk dünyası meseleleri üzerine bir sohbet gerçekleştirdi. Paşayeva Enes İbrahim’in tekrardan milletvekilliğe seçilmesi Türk dünyası açısından önemli bir gelişme olduğunu belirten Paşayeva, İbrahim ile yıllardan beri Türk dünyası üzerine çalışmalarda bulunduklarını söyledi. Ziyarete ayrıca Dünya Genç Türk Yazarlar Birliği Başkanı Ekber Koşalı ve Türk Dünyası Genc İletişimciler Birliği Başkanı Şemsettin Küzeci de yer aldı. Küzeci Enes İbrahim’e Türk Dünyası Hizmet Belgesi sundu." ifadeleri yer aldı.