Üsküp’teki Şehir Hastanesi “Az. Naum Ohridski”deki tadilat çalışmaları önümüzdeki süreçte de devam edecek.

13 Şubat’ta başlayan tadilatlar nedeniyle sadece acil durumlar ve ameliyat için randevu alan hastalar kabul ediliyor.

İlk etapta birimlerdeki tadilat çalışmaları yapılmaya başlarken, randevu alan hastalar göz önüne alınarak daha sonra ameliyathaneler kapatılacak.

Hastane müdürü Yasminka Çabukovska, basına yaptığı açıklamada kliniğin kapsamlı tadilatı sırasında hastalar ve personelin Üsküp ve çevredeki diğer hastanelere aktarılacağını kaydetti.

Sağlık Bakanı Nikola Todorov, hastanenin 2 ayda fazla kapalı kalmayıp tadilatların bu süre zarfında bitirilmesi için çalışacaklarını belirtti.

İstatistiklere göre geçtiğimiz yıl 316 bin hastaya tıbbi müdahalede bulunan hastane, inşat edildiği 1930 yılından bu yana ilk kez bu kadar kapsamlı bir tadilat görecek.