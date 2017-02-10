



Avrupa Birliği, Makedonya'ya 800 bin Euro değerinde 33 saha aracı hibe etti. 'SsangYong' marka araçlar Makedonya İçişleri Bakanlığı ve Kriz Yönetimi Merkezi tarafından kullanılacak.

Araçların sertifikalarını teslim eden AB Komşu ülke ilişkileri ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, bu bağışın AB ve Makedonya arasında göçmen kriziyle mücadele alanındaki işbirliğinin göstergesi olduğunu belirtti.

