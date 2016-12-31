Üsküp Aziz Kliment Ohridski Pedagoji Fakültesi Türk öğrencileri ve “Tefeyyüz” ilköğretim okulu öğrencileri “Atma Paylaş, Hayat Paylaştıkça Güzel” sloganıyla yardım kampanyası başlattı. Başlatılan yardım kampanyasıyla Doğu Makedonya’daki Alikoç ve Kocaali köy çocuklarına yardımlar toplanarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

“Tefeyyüz“ ilkokulundan yapılan açıklamada, “Yardımlaşmanın yaygın olduğu toplumlarda dostluk duyguları güçlü olur. Yaşamımızda toplumsal dayanışmanın önemi büyüktür. Güzel bir hayat ancak yardımlaşma, dayanışma, paylaşma gibi ahlaki değerler ilke edinilirse mümkündür. Dayanışma ve paylaşma ile insanlar, birlikte yaşamayı öğrenirler. Yardımlaşma, paylaşma gibi ahlaki değerler insana mutluluk hissini kazandırır, huzurlu bir hayata da katkı sağlar. İşte bunun bilincinde olan Tefeyyüz İlköğretim Okulu öğrencileri farklı sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiriyor” denildi.



Aziz Kliment Ohridski Pedagoji Fakültesi Türk öğrenci ve hocaları, Tefeyyüz İlköğretim Okulu idarecileri ve öğrencileri tarafından ortaklaşa düzenlenen farklı projelerle duyarlı ve bilinçli öğrenciler yetiştirmeyi amaçladıklarını, bu tarz etkinliklerin sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayacağının bilincinde olduklarına vurgu yaparak, okul idaresi olarak bu projelere destek verdiklerini söyledi. Okul idaresi tarafından “Değişen dünyada değişmeyen değerlerin yaşatılmasını sağlamak ve iyiliği her zaman her yerde yaşatmaya öncü olmak bizim misyonumuzdur” açıklaması yapılırken, yardımların Doğu Makedonya’daki Alikoç ve Kocaali köylerine ulaştırıldığı ve okul olarak bu faaliyetlerle toplumsal duyarlılık ve farkındalık, işbirliği, dayanışma desteklemeyi amaçladıkları ifade edildi.



Projede yer alan gençler ise, zor şartlarda hayatını idare ettirmeye çalışan ücra köylerdeki soydaşlarına yardım etmenin kendilerine mutluluk verdiğini, kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini söyleylerken, “İnsanlara ihtiyaç duydukları insani yardımı ulaştırarak onurlu bir yaşam sunmayı hedefliyoruz” dediler.

Hazırlanan yardımlar da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yetkililere ulaştırıldı.