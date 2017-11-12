Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 79. yılında Üsküp’te düzenlenecek “10 Kasım Atatürk’ü Anma Konferansında” anılacak.
Makedonya Atatürkçüler Derneğinin organizasyonunda gerçekleşecek konferansta Prof. Dr. Nano Rujin ve Prof. Dr. Kemal Arı konuşmacı olarak katılacak.
Konferans, 10 Kasım tarihinde FON Üniversitesinde saat 19.00’da yapılacak.
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