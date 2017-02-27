Halk inisiyatifi “Ortak Bir Makedonya İçin”, bu akşam Üsküp’te Arnavutçanın resmi dil olması ve Arnavut partilerinin taleplerinin reddedilmesi isteğiyle protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.

17.00’da Başbakanlık binası önünde toplanan vatandaşlar, şarkılar söyledi ve “Makedonya” sloganları attı. Birkaç bin gösterici buradan Makedonya meclisi önüne kadar yürüdü. “3 değil, 2 değil tek dil istiyoruz” sloganları atan göstericiler adına konuşan Bogdan İlievski, “Bugün sembolik olarak Makedonya’nın nasıl sevilmesi gerektiğini göstermek istiyoruz. Onlar bayrağımızdaki sarı ve kırmızıyı ayırmak istiyor. Bu yüzden bizim sembolümüz sarı ile kırmızının birleşimi olacak ve sarı-kırmızı çizgiyi asla geçemeyecekler” ifadelerini kullandı.

Mecliste bir süre kalan protestocular daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.



Geçtiğimiz günlerde yine bir grup benzer bir protesto yürüyüşü yapmıştı.