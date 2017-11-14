Makedonya genelinde 15 Kasım (yarın) itibariyle araçlarda kış ekipmanı bulundurma zorunluluğu yürürlüğe giriyor.
Trafik güveliği yasasına göre araçlarında kış ekipmanı bulundurmayan sürücülere 45 Euro ya da 45 negatif puan cezası kesebilir.
Kış ekipmanı bulundurma zorunluluğu 15 Mart tarihine kadar sürecek.
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