Makedonya genelinde 15 Kasım bugün itibariyle araçlarda kış ekipmanı bulundurma zorunluluğu yürürlüğe giriyor.
Trafik güveliği yasasına göre araçlarında kış ekipmanı bulundurmayan sürücülere 45 Euro ya da 25 negatif puan cezası kesebilir.
Kış ekipmanı bulundurma zorunluluğu 15 Mart tarihine kadar sürecek.
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