Savcılar Konseyi Başkanı Petar Anevski, bugün basın yaptığı açıklamayla Özel Yetkili Savcılar Katica Yaneva ve Fatime Fetai’nin mesleki ahlak kurallarını ihlal ettiklerini söyledi.

Bu yüzden Yaneva yerine başka bir savcının Centar Belediyesindeki olayların görüldüğü “Şamari” davasını alması yönünde talepleri olduğunu kaydeden Anevski, bu kararların dün yapılan Savcılar Konseyi toplantısında alındığını kaydetti.

Geçtiğimiz haftalarda görülen davada, Yaneva ve Fetai hakim Tatyana Mihaylova tarafından 2 biner avro para cezasına çarptırıldı. Eski Başbakan Nikola Gruevski’nin birinci şüpheli olduğu davanın yeni duruşması yarın görülecek.

Savcılar Konseyinin, bugün Özel Yetkili Savcılığın “Puç” ve “Sopot” davalarını geri çekmesiyle ilgili İçişleri Bakanlığının şikayetlerinin değerlendirileceği toplantı ise iptal edildi.