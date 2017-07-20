



Makedonya Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi üyesi Salih Murat, dün Başkan Vekili olarak Makedonya’ya resmi temaslarda bulunmak üzere gelen Avrupa Komisyonu Makedonya Uzman Gözlemci heyeti Başkanı Rainhard Priebe ve beraberindeki ekibini Kabul etti.

AK Temsilcisi Priebe ile Anayasa Mahkemesi üyesi Murat arasında gerçekleşen görüşmeye Anayasa Mahkemesinin diğer üyeleri de katıldı.

Anayasa Mahkemesi Üyesi Salih Murat görüşme ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Avrupa Komisyonu Makedonya Uzman Gözlemci heyeti Başkanı Rainhard Priebe ve beraberindeki ekibi ile yapılacak olan reformlar doğrultusunda, Hukukun üstünlüğü, Anayasa Mahkemesinin konumu ve İnsan hak ve özgürlüklerinin korunması üzerinde gelinen nokta, var olan sıkıntılı ve atılması gereken adımlar yönünde çok olumlu, resmi bir görüşme gerçekleştirdim” ifadelerine yer verdi.



Avrupa Komisyonu Makedonya Uzman Gözlemci heyeti Başkanı Rainhard Priebe ve beraberindeki ekip Makedonya’da farklı temaslarda da bulunuyor.