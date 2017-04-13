Makedonya Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanı Nikola İvanovski ile aralarında Salih Murat'ın bulunduğu üyeleri dün Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara'ya nezaket ziyareti geçekleştirdi. Büyükelçi Kara, AYM Başkan ve Üyelerini Büyükelçilik rezidansında kabul etti.
Anayasa Mahkemesi Üyelerinden Büyükelçi Kara'ya...
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