Geçtiğimiz hafta İstanbul’da yaşanan hain terör saldırısının ardından Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliğinde taziye defteri açıldı.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Nikola İvanovski, mahkeme üyeleri Salih Murat ve İsmail Darlişta eşliğinde T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara’yla görüştü.
Görüşmenin ardından Anayasa Mahkemesi heyeti taziye defterini imzalayarak başsağlığı dileklerini iletti. Heyet, Türk halkının acılarını paylaştıklarını, terörü lanetleyip dost ile kardeş ülke Türkiye’nin yanında olduklarını belirtti.
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