Makedonya’daki iki havalimanı işleten TAV Havalimanlarının yönetiminde değişikliği gidildi.

1 Ocak itibariyle TAV Makedonya’nın Genel Müdürü Alp Er Tunga Ersoy olurken, geçtiğimiz yıllarda bu görevi üstlenen Zoran Krstevski Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi.

TAV Havalimanlarından yapılan açıklamada, “Havacılık alanında profesyonelliğiyle tanınan, çeşitliği havacılık kurumların yıllarca tecrübesi bulunan Krstevski TAV Makedonya’nın Yönetim Kurulu Üyeliğine getirildi. Kendisinin, TAV Havalimanlarının bölgedeki projeleri ve hedeflerine ulaşmasında katkı sağlayacağından eminiz. Aynı zamanda Alp Er Tunga Ersoy da TAV Makedonya’nın Genel Müdürü görevine getirilmiştir. TAV Makedonya yönetiminin son yedi yılda yaptığı gibi havalimanlarını geliştirerek başarı elde etmesini umuyoruz” denildi.

Ersoy, TAV Havalimanlarının Makedonya pazarına girişinden bu yana Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstleniyordu. TAV Havalimanlarında 1999 yılından bu yana çeşitli görevlerde bulunan Ersoy, 17 yıllık tecrübesini 2008 yılından bu yana Makedonya’ya aktardı.



Ersoy, yaptığı açıklamada kendisini bu göreve layık gören TAV Havalimanlarına ve Genel Müdür görevini yapan Zoran Krstevski’ye teşekkür ederken, bundan sonraki süreçte de Makedonya’daki iki havalimanının bölgede merkez olması hedefi doğrultusunda çalışacağını belirtti.

TAV Makedonya, 2016 yılının ilk 11 ayında yolcu sayısında %16, sefer sayısında ise %10’luk artı yakalamış, Ocak-Kasım ayları içerisinde 1 milyon 661 bin 10 yolcu taşımıştı.