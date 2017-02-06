Almanya, Makedonya İçişleri Bakanlığına bağışta bulundu. Bağış, Sınır polisine yönelik dört adet araçtan oluşuyor.

Makedonya İçişleri Bakanı Agim Nuhiu, araç bağışından dolayı Almanya devletine teşekkür ederken, İçişleri Bakanlığı'nın reform sürecinde Avrupa Birliği ülkelerinden büyük ölçüde destek aldığını belirtti.

Almanya'nın Üsküp Büyükelçisi Christina Althauzer, bu bağışın iki ülke arasındaki işbirliğinin bir sembolü olduğunu vurguladı.