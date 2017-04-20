



Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı ile MATÜSİTEB organizasyonunda dün akşam Radoviş şehrinde Kültür Evinde gerçekleşmesi planlanan Kutlu Doğum Programı, ödenmemiş faturalar yüzünden elektriklerin kesildiği gerekçesiyle Radoviş Yeni Camii'nde düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan, gazetemize yaptığı açıklamada bu dün akşam yaşananlar hakkında bilgi verdi. Alkan, bu olayın bir diplomatik ya da siyasi bir krize dönüştürülmesinden yana olmadıklarının altını çizerek bunun şahsi bir kusur olduğuna inanmak istediklerini kaydetti.

'Elektrik Yok Demelerinde Bir Art Niyet Arıyorum''

Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan dünkü olayla ilgili gazetemize yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'den gelen misafirlerimizle Kutlu Doğum programını icra etmek üzere dün Radoviş'teki Kültür Evi'ne intikal ettik. Yaklaşık 18.30 - 19.00'da oraya vardığımızda hem ciddi yoğun bir yağmur yağışı ve soğuk vardı. Civardaki bütün Türk köylerinden hem soydaşlarımız hem de dindaşlarımız bu programa gelmişler otobüslerle, minibüslerle yağmurun altında bekliyorlar. Salonu biz 19.30 - 22.00 arası tutmuşuz kiralamışız ama salonun en az iki üç saat önce açılması lazım, ses düzeninin, elektriğin, ısınma tertibatının ayarlanması lazım. Çünkü bizim talebimiz, bizim arzumuz o yönde. Arkadaşları 18.30'a kadar salona almamışlar. 18.30'da salon açılmış, bize verilen bilgileri aktarıyorum, bu salon açıldıktan sonra da 'elektrikler kesik' denmiş. Fatura ödenmediği için elektrikler kesilmiş. Bunu kabullenmek, bunu doğru bulmak pek mümkün değil. O saate kadar açmamalarında bir art niyet arıyorum, o saatte açıp da elektrik yok demelerinde bir art niyet arıyorum, burada yetkililerin o salonla ilgili görevli arkadaşların sorumluluğu olduğu kanaatindeyim. Bir dilekçemiz var, bir sözleşmemiz var bir kapora ödememiz var. Maddi boyutu hiç önemli değil ancak manevi boyut olarak oraya gelen vatandaşın, çocukların, gençlerin, kadınların o soğukta ve yağmurda ayakta bekletilmemeleri, salona alınmamaları. Daha sonra salon açılıp buz gibi salonda, üstelik ışık yok deyip elektriği kesmeleri bizi son derece üzmüştür. Bu üzüntümüzü biz sayın Büyükelçimizle paylaştık. Büyükelçimiz eksik olmasınlar konunun yakın takipçisi olacaklarını bize ifade ettiler. İnşallah bu bir şahsi kusur olarak algılanır o kişiye gerekli ceza uygulanır. Biz bu meselenin yoğun bir diplomatik ya da siyasi bir krize dönüştürülmesinden yana değiliz. Şahsi bir kusur olduğunu düşünmek istiyoruz."

'Bu Tür Etkinlikler Toplumsal Barışa Büyük Katkı Sağlayacaktır'

Din Hizmeteri Müşaviri Alkan açıklamasının devamında bu tür programların Makedonya'daki çok etkinkli, çok kültürlü yapıya katkı sağlayacağını da ifade etti.

Alkan verdiği mesajda, "Kutlu Doğum Haftası, bütün milletlerin kaynaşmasına, bütün insanların aynı atadan aynı anadan doğduklarına var olan inancın pekiştirildiği ayrışmaların bertaraf edildiği, bütün farklılıklara rağmen herkesin birbirini sevmesinin gerektiği, bu anlayışın iyice yerleştirilmeye çalışıldığı kucaklayıcı bir hafta. Bu haftanın kutlanmasını biz çok önemsiyoruz. Çünkü Makedonya gibi çok etnik yapının olduğu farklı dinlere mensup insanların birlikte uyum içerisinde barış içerisinde yaşadığı toplumlarda bu tür etkinlikler toplumsal barışa büyük katkı sağlayacaktır. Bu katkıya mani olmak isteyenler iyi niyetli değildir." şeklinde konuştu.