Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Üsküp ve Ankara Büyükelçi görevini sürdüren Faik Bagirov’u geri çağırdığı açıklandı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü’nden yapılan açıklamaya göre Aliyev, Makedonya ile Türkiye Büyükelçisi olarak görev yapan Faik Bagirov’un geri çağırılmasıyla ilgili kararnameyi imzaladı.
Bagşrov’un Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından neden geri çağırıldığı hususunda bilgi verilmedi.
Faik Bagirov 210 yılında Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi olarak 2010 yılında atanmış, 2011 yılında ise Makedonya Büyükelçisi olarak da görevlendirilmişti. Bagirov bu görevini Ankara’da yürütüyordu.
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