Devlet İstatistik Kurumunun 2016 yılını kapsayan verilerine göre aktif işgücü nüfusu 948 bin 599 oldu. Bunlardan 723 bin 550’si çalışırken, 225 bin 49’u ise işsiz durumda. Verilere göre 2016 yılında işgücüne katılım oranı %56,5, istihdam oranı ise %43,1 olarak kayda geçti. İşsizlik oranı ise %23,7 olarak açıklandı.

İstatistiklere bakıldığında 25-49 yaşları arasındaki nüfus içerisinde işsizlik oranı %1,2’lik artışla 143 bin 757 kişiye yükseldi. 15-24 yaş arasında işgücü nüfusu 85 bin 945 olurken, bunlardan 44 bin 493’ü çalışıyor. 41 bin 451’i ise işsiz durumda.

Sektörlere bakıldığında ise üretim sektörünün 137 bin 615 kişiye istihdam sağladığı görülüyor. Tarımcılıkta 120 bin 303, ticaret sektöründe ise 104 bin 514 kişi çalışıyor.