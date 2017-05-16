Enerji Düzeleme Komisyonu bugünden itibaren iki hafta boyunca geçerli olacak yeni akaryakıt fiyatlarını açıkladı.

Buna göre Eurosuper BS-95 ve BS-98’e üç denarlık indirim yapılarak 63 ve 65 denardan satılmaya başlandı. Erudizel’in fiyatı ise iki denar düşerek 49 denara geriledi.

Bununla birlikte 2009 yılından (Mayıs ayları baz alınarak) bu yana araç sahipleri en ucuz akaryakıtı kullanacak. Örnek vermek gerekirse 2012 yılının Mayıs ayında Eurosuper BS-95’in litresi 82, Eurosuper BS-98’in litresi 84 denardı. Eurodizel ise 72 denardan satılıyordu.

Komisyon, fiyatlardaki düşüşün dünya pazarında ham petrol fiyatının %5,45’lik düşüş ve doların denar karşısında %2,2 değer kaybetmesinden dolayı yaşandığını açıkladı.