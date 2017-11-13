





Enerji Düzenleme Komisyonu, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak ortalama %7,77 oranında zamlı akaryakıt fiyatlarını açıkladı.

Buna göre Eurosuper BS-95’in fiyatı 2,5 denarlık zamla 66,5, Eurosuper BS-98’in fiyatı ise 3 denarlık zamla litre başına 68,5 denardan satılacak.

Eurodiesel’in yeni fiyatı da iki denarlık artışla 54 denar olacak.