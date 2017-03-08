Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri (AGİT) Lamberto Zannieri, Makedonya'da resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Mkaedonya'ya geldi.
Zannieri'nin gün içerisinde Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, Dışişleri Bakanı Nikola Poposki ve Meclisteki siyasi parti liderleriyle görüşmesi bekleniyor.
AGİT Genel Sekreteri Zannieri Makedonya'da
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