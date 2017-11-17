Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Thomas Greminger Makedonya gerçekleştirdiği ziyaretin ikinci gününde Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ve Meclis Başkanı Talat Caferi ile bir araya gelecek.
Greminger bu gün içerisinde Dimitrov ve Caferi yanı sıra Mecliste yer alan siyasi parti temsilcileri ile de görüşme gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Dimitrov ve Greminger’in Makedonya’daki yeni toplumsal iklimi masaya yatıracakları ve Makedonya Hükümeti ile AGİT arasındaki işbirliği gözden geçirecekleri ifade edildi.
AGİT Genel Sekreteri Thomas Greminger ayrıca Meclis Başkanı Talat Caferi, SDSM Milletcekili Tomislav Tuntev, VMRO-DPMNE Milletvekili İliya Dimovski, BESA Milletvekili Afrim Gaşi ve BDİ Milletvekili Rcail İsmaili ile bir araya gelecek.
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