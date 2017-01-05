



Ülke genelinde yoğun kar yağışları nedeniyle bazı bölgelerde trafik de olumsuz etkilendi.

Makedonya Motorlu Taşıtlar Birliği (AMSM) yaptığı açıklamada kar yağışları nedeniyle saat 8:15'den bu yana Straja yolunun, saat 8:20'den bu yana ise Mavrova - Debre yolunun ağır taşıtlara kapandığımı bildirdi.

AMSM, sürücüleri hem şehir içi hem de şehirler arası yollarda dikkatli olmalarını uyardı.