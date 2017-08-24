Aerodrom Belediyesi sınırlarında mülteciler için Makedonya’da yerleşimine olanak sağlayacak kampların inşaatı iddialarına karşı dün imza kampanyası başlatıldı.

Ana muhalefet VMRO-DPMNE’nin gündeme getirdiği, hükümet tarafından yalanlanan mülteci kampları inşaatına karşı başlatılan kampanyaya katılanlar, belediyelerinde mültecileri istemediklerini açıkladı.

“Uyanış – Makedonya’ya Mültecilerin Gelmesine Hayır” inisiyatifinin başlattığı kampanyayla, diğer şehirlerde de imzalar toplandığı belirtildi.

Olay yerinde haber yapan Nova Tv ekibi ise kimliği belirsiz bir şahıs tarafından engellenmeye çalışıldı ve darp edildi.





Makedonya Dipte



Gallup İnternational’ın raporuna göre Makedonyalılar göçmenlerin kabulüne en az hoşgörüyle yaklaşan ülkelerin başında geliyor. 0-9 arası notlandırılan ülkeler arasında 1.47’lik skorla son sırada yer alan Makedonya’yı, 1.63’le Karadağ, 1.69’la Macaristan izliyor. İzlanda ve Yeni Zelanda göçmenlerin en çok kabul edildiği ülkelerin başında geliyor.

