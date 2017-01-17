Bu sabah kısa bir rahatsızlık sonucunda emekli meslektaşımız Müzafet Selman Hakkın rahmetine kavuştu.
Hastalığına yenik düşen Muzafet Selman 23 Haziran 1946 yılı Üsküp doğumludur. Pedagoji Yüksek Okulundan mezun olan merhum Müzafet Selman 1 Eylül 1970 yılında Makedonya Devlet radyosu Türkçe Programında gazeteci olarak çalışmaya başladı.
Çalışma ortamında sevecen kişiliğiyle sevilen Müzafet Selman çok değerli çalışmalar gerçekleşti. 31 aralık 2005 yılında emekliye ayrılan merhume özellikle “Unutulmasın” yayınıyla Türk tarihi ve kültürünün yaşatılmasında önemli katkı sağladı.
Merhume yarın Yahya Paşa camiinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı ardından Butel mezarlığında defnedilecek. Merhume Müzafet Selmana Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyoruz.
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