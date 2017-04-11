ABD'li komutan Timothy Mcguire'in Makedonya ziyareti kapsamında Savunma Bakanı Zoran Yolevski ve Genelkurmay Başkanı General Metodiya Veliçkovski ile görüşmesi bekleniyor.
ABD Komutanı Timothy Mcguire'dan Makedonya Ziyareti
Sıcaklıklar 25 Dereceye Kadar Çıkacak
Mavrova-Debre Yolunda Uzun Kuyruklar Oluşuyor
Türk Polis Teşkilatının 172. Yıldönümü...
Havalar Isınıyor; Sıcaklıklar 23 Dereceye...
Makedonya'da Deprem Meydana Geldi
Makedonya'da 'Evet' Mitingi Yapıldı
Yukarı Banisalılar 'EVET' Dedi (VİDEO)
Yorumlar