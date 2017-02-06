



Siber Suç Sektörü tarafından yabancı ülkenin itibarını zedelediği suçunu işlediği şüphesiyle bir kişiye karşı suç duyurusunda bulunuldu.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre şüpheli şahsın 14-16 Nisan 2016 tarihlerinde ABD Üsküp Büyükelçiliğine resmi Facebook sayfasına çirkin içerikli yorum yazdığı, ayrıca dolaylı yoldan ABD'nin diplomasi temsilcisi ve ailesini tehdit ettiği ifade ediliyor.