



8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle tüm dünyada olduğu gibi Üsküp’te de alışverişlerde büyük bir artış yaşandı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da çiçekler birinci tercih oldu. Sabah saatlerinden itibaren çiçek pazarı başta olmak üzere seyyar çiçekçilerde kalabalıklar görüldü.

Tek dal çiçekleri yanı sıra, farklı aranjmanlar, buketler ve çiçek sepetleri ilgi gördü.



Fiyatlar da 8 Mart nedeniyle yükseldi. Bir dal gülün fiyatı 100 ile 150 denardan satılırken, saksıda satılan çiçekler 150-400 denar, aranjmanlar 300 ile 500 denar, buketler ve çiçek sepetleri ise 500 ile 1500 denar arasında satışa çıkarıldı.

Çiçeklerin yanı sıra çanta, parfüm, bileklik, kolye ve çikolata da tercih edilen hediyeler arasında yer aldı.



Alışveriş merkezlerindeki mağazalar, bugüne özel indirimlerle müşteri çekme yarışına katıldı.