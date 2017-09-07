



Makedonya Cumhuriyeti bağımsızlığının 26’ncı yıldönümünü kutluyor. 8 Eylül bağımsızlık günü ülke genelinde çeşitli törenlerle kutlanacak.

Merkezi tören ise bugün hükümetin organizasyonunda “Makedonya özgürdür, özgür yaşıyor” sloganıyla başbakanlık binası önünde kurulacak alanda yapılacak.

Çeşitli müzik ve dans gösterilerinin yapılacağı merkezi törende Makedonya Başbakanı Zoran Zaev bağımsızlık günü nedeniyle katılımcılara hitap edecek. Tören gecenin geç saatlerine kadar devam edecek.