Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov’un girişimleriyle başlatılan ve bu yıl 6.’ısı düzenlenecek olan Genç Liderler Okulu’nun bugün Ohri’de açılışı yapılacak. Açılışa Cumhurbaşkanı İvanov da katılacak.

21-31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan Genç Liderler Okulu’nun açılış töreninde Cumhurbaşkanı İvanov’un katılımcılara hitap edeceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı yanı sıra açılışta Bulgaristan eski Bilimler Akademisi başkanı Dr. Stefan Vodeniçarov, TAV Genel Müdürü Dr. Sani Şener, EVN Makedonya Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Peter gibi isimler de konuşma yapacak.

Genç Liderler Okulu boyunca Makedonya, AB, ABD ve Çin’den 20 bilim adamı 40 gence deneyimlerini, tecrübelerini ve bilgilerini paylaşacak.