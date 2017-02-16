“Svedok” (Şahit) kuruluşunun yaptığı araştırmaya göre geçtiğimiz 5 yılda Makedonya’da 138 kişi suçsuz yere hapis yattı. Bunlardan sadece 74’ü tazminat davası açmayı tercih etti.

Araştırmada, çoğu kişinin bürokratik süreç nedeniyle tazminata yanaşmadığı kaydedilirken, devlet tarafından verilen günlük 40 ile 50 avroluk tazminatların son derece düşük olduğu kaydedildi.

Toplam 140 bin avro maddi tazminat davası açan vatandaşlar bunların sadece 63 bin avrosunu alabildi. 1 milyon 250 bin avroluk manevi tazminat davasında ise suçsuz yere hapis yatanlara sadece 470 bin avro ödendi.

Üsküp İkinci Asliye Mahkemesi, 21 suçsuz kişiye hapis cezası vererek ilk sırada yer aldı.