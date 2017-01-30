Makedonya genelinde bugün parçalı bulut hava hakim olacağı gibi, Kuzeybatı ve Kuzeydoğu kesimlerde rüzgar etkili olacak.

08.00’de yapılan ölçümlerde Kalkandelen -11’le en soğuk yer olarak göze çarparken, Mavrova’da -10, Üsküp’te -8, Kumanova’da -6, Manastır’da -4, Debre ve İştip’te -3 derece ölçüldü.

Sabah saatlerindeki yoğun bulutların, öğleden sonra azalması ve bazı bölgelerde zaman zaman güneşin kendini göstermesi tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde -11 ile -1 derece arasında değişen sıcaklıklar gün içerisinde, 0 ile 7 dereceye ulaşacak.

Meteorolojinin beklentilerine göre Salı günü de bulutlu ve 0 ile 7 derece arasında değişen sıcaklıklar bekleniyor. Çarşamba ve Perşembe günü de benzer bir hava beklenirken, gündüz sıcaklıklar 1-2 derece artacak.

Cuma günü bulutların azalması ve güneşli bir hava beklenirken, en yüksek sıcaklık 9 dereceyi görecek.