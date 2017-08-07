Meteoroloji İdaresinin verilerine göre bugün Makedonya genelinde güneşli ve çok sıcak bir gün yaşanacak. En yüksek hava sıcaklıkları 41 dereceye kadar çıkacak.

Başkent Üsküp’te de güneşli bir havayla birlikte sıcaklıklar 39 dereceyi görecek. Orta şiddetli esecek rüzgar nedeniyle hava sıcaklıkları hafif bir şekilde düşecek.

Meteorologlar, Perşembe gününe kadar 40 dereceyi aşan sıcaklıkların etkili olacağını tahmin ediyor. Cuma gününden başlayarak Cumartesi ve Pazar günleri sıcaklıkların düşmesi bekleniyor.