Makedonya, hafta başından itibaren sıcak hava dalgasının etkisinde olacak. Hava sıcaklıkların bugün 40 dereceyi görmesi beklenirken, özellikle Vardar kıyısı boyunca bulunan şehirlerde hissedilen sıcaklık daha yüksek olacak.

Meteoroloji İdaresi, Cuma gününe kadar en yüksek sıcaklıkların 41 dereceye kadar çıkmasını beklerken, Cumartesi ve Pazar günü bir-iki derece artış tahmin ediyor.

Sağlık Bakanlığı, vatandaşların 11.00-17.00 saatleri arasında doğrudan güneş altında kalmaması konusunda uyarıda bulunuyor.

Yerel yönetimler, Kızılhaç ile sosyal yardım merkezlerinin hasta ve bakıma muhtaç yaşlılara yardım etmesi tavsiye edilirken, açık renk ve hafif giysiler giyilmesi, güneş gözlüğü ve şapka takılması, ağır yiyeceklerden kaçınılması ve sıvı tüketilmesi de diğer tavsiyeler arasında yer alıyor.