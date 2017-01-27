Geçtiğimiz günlerde üç kişinin emeklilik için yaptığı başvurularda emekli maaşlarının çok düşük gözükmesi nedeniyle Halk Avukatına başvuru yapmasının ardından önemli bir detay daha ortaya çıktı.

2005 yılında yeni emeklilik sistemine geçiş yapılırken, emekliliğine 10 ile 15 yıl arası kalan 314 kişinin bu sisteme geçmesi sorunları beraberinde getirdi. İddialara göre 77 bin denar maaş alan bir kişinin emekli maaşı 14 bin denar olarak hesaplandı.

Halk Avukatı, kendilerine gelen başvurularda hiç kimsenin söz konusu üç kişiyi yeni sisteme geçmeleri halinde daha az maaş alacakları konusunda uyarmadığının yer aldığını belirtti. Yeni sisteme geçiş sırasında söz konusu 314 kişinin yaptıkları sözleşmeleri feshetme hakkının verilmesini isteyen Halk Avukatı, konu hakkında Emeklilik Fonları Düzenleme Ajansıyla (MAPAS) irtibata geçtiklerini kaydetti.

MAPAS’ın son gelişmeleri araştırıp, Çalışma ve Sosyal Politika Bakanlığıyla soruna çözüm bulmak için yasa değişikliği teklifinde bulunacağı kaydediliyor. Yasa değişikliğiyle, yeni sisteme geçiş sırasında (2005 yılında) 38 yaşına basmış olan, 1967 veya öncesinde doğan, en az 5 yıl çalışmış olanlar araştırılıp, söz konusu kişilerin eski emeklilik sistemine geçiş imkanı sağlanması hedeflenecek.