Üsküp Birinci Asliye Ceza Mahkemesi bugün NLB-Tutunska bankasından yapılan yaklaşık 3 milyon avroluk soygun hakkında kararlarını açıkladı.

Davanın bir numaralı sanığı Boban Smilevski 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. İki numaralı sanık kardeşi Goran Smilevski 6,5 yıl hapis, Boris Miçevski ise 5,5 yıl hapis cezası aldı. Miroslav Kaevski ise şartlı olarak tahliye edildi.

Dört sanık suçlarını kabul ederken paranın nerede olduğuna ilişkin bilgi vermedi.

Savunmanın avukatları verilen cezanın yüksek olduğunu ve bu nedenle temyize başvuracaklarını açıkladı.

Bankada çalışan Boban Smilevski, 10 Nisan’da bankanın kasasından 2 milyon İsviçre frangı ve 270 bin avroyu bir naylon poşete koyarak işyerinden ayrıldı. Önceki günlerde de Smilevski’nin belli miktarlarda soygunlar yaptığı ortaya çıktı. Olayın polise bildirilmesinden sonra Smilevski ertesi gün yakalandı. Yürütülen soruşturma kapsamında Boban’a yardımda bulunan diğer üç kişi daha yakalandı. Miçevski’nin bankadan çalınan paralara yurtdışına çıkarmayı başardığı düşünülüyor.