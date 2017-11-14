İçişleri Bakanlığının 27 Nisan’da Makedonya meclisinde yaşanan saldırıyla ilgili iç soruşturması devam ediyor. Bu kapsamda o gece mecliste görevli olan ancak olaylara müdahale etmediği saptanan ve 11 polisin işten çıkartıldığı kaydedildi. Polislerin, önemli şahıs ve binaları korumakla yükümlü Altıncı İdarede çalıştığı öğrenildi.

Bunun yanında 31 polisin görevden uzaklaştırıldığı, 70 kadarı hakkında ise disiplin soruşturmasının devam ettiği gelen bilgiler arasında. Soruşturmanın, yasal ve profesyonel sorumluluklarını yerine getirmeyen üst düzey İçişleri bakanlığı bürokratlarına da uzanması bekleniyor.