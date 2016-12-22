Makedonya Türklerinin Milli Bayramı olan 21 Aralık Türkçe eğitim bayramı, Türkiye’nin başkenti Ankara’da da kutlanacak.



Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı-TÜRKSOY ve Makedonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği tarafından ''Gençlerin Gözünden Makedonya Türklerinin Eğitim, Kültür ve Sanat Hayatı'' paneli organize edilecek. Makedonya'dan Türkiye'ye eğitim görmeye giden lisans üstü öğrencilerin konuşmacı olarak katılacağı panelde Prof.Dr. Mehmet Zeki İbrahimgil oturum başkanlığı yapacak. Paneldeki diğer konuşmacılar Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Fatih Aliyi, Gazi Üniversitesi Türkçe Eğitimi Fakültesi Doktora Öğrencisi Ergin Baki, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Yüksek Lisans Öğrencisi Yetkin Sezair ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yüksek Lisans Öğrencisi Bennu Musli olacak.

Etkinlik, TSİ ile 14.00’da TÜRKSOY Genel Sekreterliği binasında gerçekleşecek.



