Devlet İstatistik Kurumunun verilerine göre 2017 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan ikinci çeyreğinde canlı doğan bebek sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %7,2 azalarak 5 bin 205’e düştü.

Ölüm sayısında da %6,1’lik bir azalma yaşanırken, 54’ü yeni doğan bebek olmak üzere toplam 4 bin 544 kişi hayatını kaybetti. Bununla birlikte ikinci çeyrekteki doğal nüfus artışı 66 kişi olarak kayda geçti.

Bununla birlikte 2017’nin ilk yarısında doğal nüfus artışı ekside kaldı. İlk altı ayda 10 bin 545 bebek dünyaya gelirken, 10 bin 676 kişi öldü. Doğal nüfus artışı -131 oldu.

Yılın ilk altı ayında evliliklerde de geçen yıla göre düşüş görülürken, boşanmalar ciddi ölçüde artış gösterdi.

2016’nın ilk altı ayında 7 bin 514 çift dünya evine girerken, 2017’de bu sayı 6 bin 13’te kaldı. Geçen yılın ilk yarısında 698 çift boşanırken, bu yılın ilk altı ayında bu sayı 955’e yükseldi.