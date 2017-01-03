2017 yılında resmi tatil olan günleri ve dini bayramlar Çalışma ve Sosyal Politika Bakanlığı tarafından açıkladı.

Buna göre 2017’de şu günler tüm vatandaşlar için tatil olacak:

1 Ocak: Yılbaşı (Pazar gününe denk geldiği için 2 Ocak Pazartesi günü de tatil olacak)

7 Ocak Cumartesi – Noel

17 Nisan Pazartesi – Paskalya

1 Mayıs Pazartesi – İşçi Bayramı

24 Mayıs Çarşamba – Az. Kiril ve Metodiy Günü

25 Haziran Pazar – Ramazan Bayramı (Pazar gününe denk geldiği için 26 Haziran da tatil olacak)

2 Ağustos Çarşamba – Cumhuriyet Günü

8 Eylül Cuma– Bağımsızlık Günü

11 Ekim Çarşamba– Halk ayaklanması günü

23 Ekim Pazartesi– Makedon devrim savaşı günü

8 Aralık Cuma – Az. Kliment Ohridski günü

Resmi tatillerin yanı sıra Hıristiyan dinine mensup vatandaşlar, 6 ve 19 Ocak, 14 Nisan, 2 Haziran ve 28 Ağustos’ta da çalışmayacak.

Müslümanlar için ise 1 Eylül’deki Kurban bayramının birinci günü tatil olacak.

Türkler de 21 Aralık’taki Türkçe Eğitim Bayramı vesilesiyle çalışılmayacak.