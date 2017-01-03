2017 yılında resmi tatil olan günleri ve dini bayramlar Çalışma ve Sosyal Politika Bakanlığı tarafından açıkladı.
Buna göre 2017’de şu günler tüm vatandaşlar için tatil olacak:
1 Ocak: Yılbaşı (Pazar gününe denk geldiği için 2 Ocak Pazartesi günü de tatil olacak)
7 Ocak Cumartesi – Noel
17 Nisan Pazartesi – Paskalya
1 Mayıs Pazartesi – İşçi Bayramı
24 Mayıs Çarşamba – Az. Kiril ve Metodiy Günü
25 Haziran Pazar – Ramazan Bayramı (Pazar gününe denk geldiği için 26 Haziran da tatil olacak)
2 Ağustos Çarşamba – Cumhuriyet Günü
8 Eylül Cuma– Bağımsızlık Günü
11 Ekim Çarşamba– Halk ayaklanması günü
23 Ekim Pazartesi– Makedon devrim savaşı günü
8 Aralık Cuma – Az. Kliment Ohridski günü
Resmi tatillerin yanı sıra Hıristiyan dinine mensup vatandaşlar, 6 ve 19 Ocak, 14 Nisan, 2 Haziran ve 28 Ağustos’ta da çalışmayacak.
Müslümanlar için ise 1 Eylül’deki Kurban bayramının birinci günü tatil olacak.Türkler de 21 Aralık’taki Türkçe Eğitim Bayramı vesilesiyle çalışılmayacak.
Vatandaşlar Operatörlerin Hizmet Kalitesinden...
Merkez Jupa Belediye Başkanı Ariyan İbraim...
2017'de Hangi Günler Tatil Olacak?
Toplu Taşıma Araçlarında Elektronik Bilet...
“Atma Paylaş, Hayat Paylaştıkça Güzel”...
Sela Struga Belediye Başkanlık Görevinden...
Üsküp’teki Hava Kirliliği Bugün Protesto...
Kruşova ve Mavrova’ya Kar Yağdı
Yorumlar