Devlet İstatistik Kurumu, 2016’nın son üç ayını kapsayan nüfus hareketlerine ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre yeni doğan bebeklerin sayısı 2015’in aynı dönemine göre %1,1 artarak 5 bin 669’a yükseldi. Ölümlerde de %2,4 artış görülürken, toplamda 5 bin 327 kişi yaşamını yitirdi. Doğal nüfus artışı 342 oldu.

2016 yılında dünyaya gelen toplam bebek sayısı ise 23 bin 63 olarak kayda geçti. Geçtiğimiz yıl 20 bin 315 kişi ölürken, nüfus artışı 2 bin 748 oldu.

Evliliklerde 2015’in son üç aylık dönemine göre %15,4 oranında azalma görülürken, 2 bin 922 çift dünya evine girdi. Boşanmalar ise %7,9 arttı ve boşanan çift sayısı 720’ye yükseldi. 2016’daki hayatını birleştiren çift sayısı 13 bin 164 oldu. 2 bin 43 çift ise geçtiğimiz yıl boşandı.

43 Belediyede Nüfus Artışı Azaldı

2016’nın son çeyreğindeki istatistiklere bakıldığında ise en çok yeni doğan bebek 303’le Kumanova’da dünyaya geldi. Kalkandelen 282, Çayır ise 264’le ilk üç sırada yer aldı. Aynı dönemde Manastır’da 281 kişi yaşamını yitirirken, bu sayı Kumanova’da 266, Kalkandelen’de ise 192 olarak kayda geçti.

Toplam 88 belediyeden 43’ünde nüfus azalırken, birinde 0, 44’ünde ise artış gösterdi. En büyük nüfus artışı 98’le Çayır’da olurken, Kalakandelen’de 92, Studeniçan’da ise 90 kişi olarak belirtildi. Manastır’ın nüfusu son çeyrekte 73 azalırken, Pirlepe’de bu azalma 56, Kırçova’da ise 55 kişi oldu.

167 evlilikle Kalkandelen ilk sırada yer alırken, Kumanova’da 144, Çayır’da 140, Gostivar’da 135, Manastır’da 116 çift dünya evine girdi. Kalkandelen boşanmalarda da ilk sırada yer alırken, 68 çift boşandı. Aerodrom’da boşanma vakası 44, Gostivar’da ise 43 oldu. 20 belediyede hiçbir çift boşanmadı.

Türk belediyelerinden Merkez Jupa’da 13 çocuk dünyaya gelirken, 8 kişi vefat etti. 14 çift dünya evine girerken, hiçbir boşanma vakası görülmedi. Plasnitsa’da ise 9 bebek doğarken, 10 kişi vefat etti. Son üç aylık süreçte hiçbir evlilik yaşanmazken, 2 çift boşandı.