Kalkova köyünde 15 Temmuz darbe girişimi vesilesiyle şehitleri anma merasimi yapıldı. Okunan hatim ve hatim duasıyla birlikte 15 Temmuz gecesi Akşam namazına müteakip köy halkı cami önünde toplandı.
Türk bayraklarıyla birlikte programa katılan köy halkı, caminin Kuran kursu öğrencilerinin hazırladığı şiir ve gösterileri izledi.
Anma programı okunan dualarla birlikte sona erdi.
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