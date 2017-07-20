Makedonya’da, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü vesilesiyle düzenlenecek etkinlikleri ilki bugün Merkez Jupa Belediyesine bağlı Kocacık köyünde başlayacak.
Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi Anı Evi açık hava sahnesinde "15 Temmuz'a Rumeli’den Bakış" paneli düzenlenecek.
Öğrencilerin katılımıyla "Milli Birlik ve Demokrasi" konularının işleneceği panel saat 18.00’da başlayacak.
“15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma” başlığıyla Makedonya’da düzenlenecek etkinlik takvimine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
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