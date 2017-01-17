Bir kaç aileden oluşan yaklaşık 15 mülteci Gevgeli'de kaldıkları sığınmacı kampını terk ederek Yunanistan'a döndü.
Gevgeli'deki Vinojug Sığınmacı kampını terk eden bu mültecilerin, farklı yöntemlerle varmak istedikleri yerlere ulaşmaya çalışacakları tahmin ediliyor.
Alınan bilgiye göre sığınmacı kamplarında durum normal gözüküyor. Şu anda Vinojug kampında toplam 67 mülteci kalıyor.
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