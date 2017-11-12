“Gençlere Güvence” projesinin uygulanması için kurulan koordinasyon kurulunun ilk toplantısı bugün yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Mila Tsarovska, genç nüfusun işsizliğinin azaltılması ve yurtdışına göçünün önüne geçilmesi için hükümet olarak birçok çalışma yapacaklarını söyledi. Tsarovska, işsiz gençlerin “Gençlere Güvence” projesine dahil edilerek istihdamının sağlanmasını amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Resmi verilere göre 2017’nin ikinci çeyreğinde 15-29 yaş arası gençlerin %40,1’i (85 bin 308) işsiz durumda. Aynı yaş grubundaki 130 bin kişi ne eğitimine devam ediyor ne de İş Bulma Ajansı kayıtlarında yer alıyor.