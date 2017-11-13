



Makedonya’nın başkent Üsküp’te bugün 13 Kasım şehrin düşmandan kurtuluşunun yıldönümü çeşitli kültürel, yardımlaşma ve spor etkinlikleriyle kutlanıyor.

Bu vesileyle Üsküp Şehir Belediye Başkanı Petre Şilegov, Antifaşist Milli Kurtuluş Ordusu Birliği Üsküp üyeleriyle bir araya gelecek. Ayrıca Butel Mezarlığındaki Partizan anıtlarına çelenk bırakılacak.

“Dare Cambaz” yardım evinde ise bugün 9.00-17.00 saatleri arasında kan bağışı yapılacak.