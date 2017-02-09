Makedonya’daki 120 dernek son dönemlerde sivil sektöre yönelik söylemlere karşı ortak bildiri yayınladı.

Uraniya Pirovska, Fani Karanfilova Panovska, Aryanit Caferi, Zekir Abdulov ve Kristina Ampeva’nın düzenlediği basın toplantısında, sivil sektöre karşı düzenlenen propagandanın sona erdirilmesini istedi.

Sivil sektöre karşı yapılan saldırıların tüm halkın onuru ve gururuna karşı yapıldığını kaydeden Pirovska, “Sivil sektör, Makedonya’nın bağımsızlığından bu yana toplumun önemli bir parçası olarak tüm hükümetleri düzeltici bir rol oynadı. Toplumun bu önemli parçasının zayıflaması halinde ülkenin ne duruma gelebileceğini düşünmek bile korkunç” ifadelerini kullandı.



Basın toplantısında sivil sektöre destek verilmesi çağrısında bulunuldu.

Ortak bildiriyi imzalayan 120 dernek arasında Ufuk Derneği ve Yeni Yıldız Türk Derneği de yer aldı.