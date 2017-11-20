



Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Yunus Emre Enstitüsünün katkılarıyla bu akşam Üsküp’te “Zümrüd-ü Anka” müzikali gösterisi gerçekleşecek.

Müzikal saat 20.00’da Ordu Evinde başlayacak ve giriş ücretsiz olacak.

Balkan turnesine dün Yunanistan’da başlayan müzikal, Makedonya’nın ardından yarın Arnavutluk, 24 Kasım’da Bosna Hersek, 26 Kasım’da Hırvatistan’da sahne alacak.

Turne, 29 Kasım’da Sırbistan, 1 Aralık’ta Romanya ve 13 Aralık’ta Bulgaristan’daki gösterimleriyle son bulacak.

“Zümrüd-ü Anka” Müzikali Hakkında

“Zümrüd-ü Anka” Müzikali, T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde, TRT Genel Müdürlüğü Müzik Dairesi Başkanlığı’nca 97 sanatçı kadrosuyla ile (koro, orkestra ve dansçılardan oluşan) yeni nesil multimedya destekli müzikal gösteri şölenidir.

Geçmişten günümüze bizi biz yapan özelliklerimizin, kültür değerlerimizin zenginliğini ve çeşitliliğini sergilemeyi müziğin birleştirici gücünden faydalanmayı amaçlayan “Zümrüd-ü Anka” Müzikali zengin içeriği ve tarihi dokusuyla kültürel mozaiğimizi anlatır.