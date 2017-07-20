



Üsküp ZOR Derneği, 15 Temmuz şehitlerini Makedonya çapında ve yurt dışında okuttuğu Yasin-i şerif ve hatimlerle andı.



ZOR Derneği başlattığı “Her Şehide Bir Yasin Bir Hatim” adlı kampanyayla 15 Temmuz’da hayatını kaybeden şehitlere Yasin ve hatim okuttu. 15 Temmuz şehitleri için tek yürek olan Makedonyalı genç ve kadınlar, hedeflenen sayıdan çok Yasin ve hatim okudular. Başlatılan kampanyayla okunan Yasin ve hatimlerin duası Üsküp’teki dernek merkezinin yanı sıra, Üsküp’e bağlı Koliçan köyü, Hasanbeg, Batintsi, Lyuboten, Blaca, Şutka, Grupçin, Saray, Kumanova’ya bağlı Slupçan, Loyan, Lopale ve Opay köyleri, Köprülü’ye bağlı Buzlakova köyü, Resne, Kalkandelen’e bağlı Tearce ve Yajintse köyleri, Gostivar, Vrapçişte, Ohri, Ustruga, Kırçova, Novo Selo, Delçevo, Debreşte gibi Makedonya’nın farklı şehir ve köylerinde yapıldı.

Makedonya’nın dışında İsveç, Danimarka ve Norveç’teki gurbetçilerin de şehitlere hediye ettiği Yasinlerin dışında, Türkiye, Almanya ve Belçika’dan dernek destekçileri tarafından Recep ayında okunmaya başlanan hatimlerin duası da yapıldı.

ZOR Derneği’nin Kur’an kurslarına katılan öğrencilerin anneleri de şehitleri unutmadı. Kur’an-ı Kerim okumayı bilmeyen kadınlar ise hafızlık yapan öğrencilere hatim okutarak hediye etmiş oldu.

15 Temmuz’un kahramanları için tek yürek olan kadınlar 500 kadar Yasin okuyarak, okunan Yasin-i şerif ve hatimlerin duası ZOR Derneği tarafından farklı bölgelerde yapıldı.